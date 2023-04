LIVE Italia-Colombia 2-1, amichevole calcio femminile in DIRETTA: Giacinti e l’autorete di Ramos regalano la vittoria alle azzurre (Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.35 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 18.33 Italia che vince di cuore, di carattere e con la straordinaria voglia di vincere, Colombia nazionale temibile ma con evidenti limiti tattici e difensivi. Tante azioni offensive azzurre che lasciano ben sperare per il Mondiale in estate. Si chiude così l’ultimo test della nazionale femminile Italiana. 94? Finisce la partita Italia-Colombia femminile 2-1. 92? Ci saranno altri due minuti di recupero. 90? Fuori Bedoya e Zapata, dentro Arias e Restrepo nella Colombia. 88? DURANTE vola all’incrocio dove leva il pallone scagliato da parte di Ramirez. 86? Fuori Di Guglielmo e ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.35 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 18.33che vince di cuore, di carattere e con la straordinaria voglia di vincere,nazionale temibile ma con evidenti limiti tattici e difensivi. Tante azioni offensiveche lasciano ben sperare per il Mondiale in estate. Si chiude così l’ultimo test della nazionalena. 94? Finisce la partita2-1. 92? Ci saranno altri due minuti di recupero. 90? Fuori Bedoya e Zapata, dentro Arias e Restrepo nella. 88? DURANTE vola all’incrocio dove leva il pallone scagliato da parte di Ramirez. 86? Fuori Di Guglielmo e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ?? 19:00 La conferenza stampa di Mister Brambilla alla vigilia della Finale di Coppa Italia #VicenzaJNextGen ?????? Disponibile in live ???? - siamonoitv2000 : #Pnrr «Può essere il disastro storico dell'Italia. Ecco perché». Il giornalista Pino Aprile ospite di #SiamoNoi su… - ManuR__03 : RT @maniconio: 'In occasione del tutto esaurito, si annuncia che l’evento sarà il primo Amazon Music Live in Italia, disponibile anche in d… - astarimoo : RT @maniconio: 'In occasione del tutto esaurito, si annuncia che l’evento sarà il primo Amazon Music Live in Italia, disponibile anche in d… - brownrules84 : @OndeFunky @Elodiedipa Paola ma quando saranno annunciati i cantanti che parteciperanno al radio italia live di Milano? -