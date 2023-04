LIVE Italia-Colombia 2-1, amichevole calcio femminile in DIRETTA: autorete di Ramos! (Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 88? DURANTE vola all’incrocio dove leva il pallone scagliato da parte di Ramirez. 86? Fuori Di Guglielmo e Cantore, dentro Piemonte e Boattin nell’Italia. 84? Gooooooooooooooooooool, autogol di Ramos, cross di Bonansea che trova la deviazione decisiva del difensore della Colombia, Italia-Colombia femminile 2-1. 82? MIRACOLO di Durante che evita il ribaltone della Colombia, parata straordinaria su Caicedo. 80? Gol di Usme, Colombia che pareggia su rigore, Italia-Colombia femminile 1-1. 78? Clamoroso, RIGORE per la Colombia, molto generoso il penalty concesso alla nazionale sud americana per un leggero contatto. 76? Fuori ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA88? DURANTE vola all’incrocio dove leva il pallone scagliato da parte di Ramirez. 86? Fuori Di Guglielmo e Cantore, dentro Piemonte e Boattin nell’. 84? Gooooooooooooooooooool, autogol di Ramos, cross di Bonansea che trova la deviazione decisiva del difensore della2-1. 82? MIRACOLO di Durante che evita il ribaltone della, parata straordinaria su Caicedo. 80? Gol di Usme,che pareggia su rigore,1-1. 78? Clamoroso, RIGORE per la, molto generoso il penalty concesso alla nazionale sud americana per un leggero contatto. 76? Fuori ...

