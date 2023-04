LIVE Italia-Colombia 1-0, amichevole calcio femminile in DIRETTA: Ramirez vicina al pareggio! (Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54? Clamoroso Ramirez a porta vuota spara fuori il pallone. 52? Secondo tempo che inizia con nervosismo, già due gialli nella Colombia. 50? Dentro Chacon e Vanegas, fuori Montoya e Carabali nella Colombia. 48? Fuori Caruso, dentro Girelli nell’Italia. 46? Inizia il secondo tempo! 17.22 Italia meritamente in vantaggio ma la Colombia è viva, le azzurre soffrono soprattutto la velocità e la forza fisica degli esterni della nazionale Colombiana. Caruso e Cantore sfiorano il raddoppio, probabile girandola di sostituzioni nel corso della ripresa. A tra poco per il secondo tempo! 46? Finisce il primo tempo, Italia-Colombia femminile 1-0. 45? Ci sarà ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA54? Clamorosoa porta vuota spara fuori il pallone. 52? Secondo tempo che inizia con nervosismo, già due gialli nella. 50? Dentro Chacon e Vanegas, fuori Montoya e Carabali nella. 48? Fuori Caruso, dentro Girelli nell’. 46? Inizia il secondo tempo! 17.22meritamente in vantaggio ma laè viva, le azzurre soffrono soprattutto la velocità e la forza fisica degli esterni della nazionalena. Caruso e Cantore sfiorano il raddoppio, probabile girandola di sostituzioni nel corso della ripresa. A tra poco per il secondo tempo! 46? Finisce il primo tempo,1-0. 45? Ci sarà ...

