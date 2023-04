LIVE Italia-Colombia 1-0, amichevole calcio femminile in DIRETTA: Giacinti sblocca il risultato! (Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17? Colombia che attacca costantemente ma lascia enormi spazi in difesa. 15? Goooooooooooooool, Giacinti, contropiede perfetto con l’attaccante che fa passare il pallone sotto le gambe del portiere, Italia-Colombia femminile 1-0. 13? Colombia che si riversa pericolosamente davanti. 11? Beccari in scivolata non riesce a dare forza al pallone. 9? Tiro a giro di Ramirez, Durante alza sopra la traversa. 7? Ritmi molto alti in questo inizio di partita. 5? Punizione di Giugliano che non trova compagne in area di rigore. 3? Subito conclusione di Caicedo, Durante respinge con i pugni. 1? Inizia la partita! 16.25 Ingresso in campo delle due nazionali, inni nazionali in corso. 16.20 Tra cinque minuti l’ingresso in campo ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17?che attacca costantemente ma lascia enormi spazi in difesa. 15? Goooooooooooooool,, contropiede perfetto con l’attaccante che fa passare il pallone sotto le gambe del portiere,1-0. 13?che si riversa pericolosamente davanti. 11? Beccari in scivolata non riesce a dare forza al pallone. 9? Tiro a giro di Ramirez, Durante alza sopra la traversa. 7? Ritmi molto alti in questo inizio di partita. 5? Punizione di Giugliano che non trova compagne in area di rigore. 3? Subito conclusione di Caicedo, Durante respinge con i pugni. 1? Inizia la partita! 16.25 Ingresso in campo delle due nazionali, inni nazionali in corso. 16.20 Tra cinque minuti l’ingresso in campo ...

LIVE Italia-Colombia, amichevole calcio femminile in DIRETTA: ultimo test prima dei Mondiali