LIVE Italia-Colombia 0-0, amichevole calcio femminile in DIRETTA: si parte! (Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.25 Ingresso in campo delle due nazionali, inni nazionali in corso. 16.20 Tra cinque minuti l’ingresso in campo delle giocatrici. 16.15 Il via della partita è fissato per le 16.30 16.10 L’Italia deve dimenticare le scorse prestazioni, deve ripartire in vista del Mondiale. 16.05 Presente a bordocampo Rosucci, che vedrà la partita dopo l’infortunio al ginocchio. 16.00 Ricordiamo che il Mondiale femminile partirà a fine luglio in Australia e Nuova Zelanda. 15.50 Ecco le formazioni ufficiali: Italia: Durante, Lenzini, Linari, Salvai, Di Guglielmo, Caruso, Giugliano, Pavan, Cantore, Giacinti, Beccari. Colombia: Perez; Ramos, Arias, Carabali, Guzman, Montoya, Redoya, Usme, Caicedo, Bahr, Ramirez. 15.47 Buon pomeriggio e benvenuti alla ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.25 Ingresso in campo delle due nazionali, inni nazionali in corso. 16.20 Tra cinque minuti l’ingresso in campo delle giocatrici. 16.15 Il via della partita è fissato per le 16.30 16.10 L’deve dimenticare le scorse prestazioni, deve ripartire in vista del Mondiale. 16.05 Presente a bordocampo Rosucci, che vedrà la partita dopo l’infortunio al ginocchio. 16.00 Ricordiamo che il Mondialepartirà a fine luglio in Australia e Nuova Zelanda. 15.50 Ecco le formazioni ufficiali:: Durante, Lenzini, Linari, Salvai, Di Guglielmo, Caruso, Giugliano, Pavan, Cantore, Giacinti, Beccari.: Perez; Ramos, Arias, Carabali, Guzman, Montoya, Redoya, Usme, Caicedo, Bahr, Ramirez. 15.47 Buon pomeriggio e benvenuti alla ...

