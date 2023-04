LIVE – Italia-Cina: World Cup femminile 2023 pallanuoto in DIRETTA (Di martedì 11 aprile 2023) La DIRETTA testuale LIVE Italia-Cina, partita valevole per il Gruppo B della prima fase della World Cup femminile 2023 di pallanuoto. Le ragazze di Carlo Sillipo, dopo il quarto posto di Europei e Mondiali dello scorso anno, scendono in vasca per iniziare con il piede giusto il torneo. Il Setterosa vuole subito conquistare una vittoria per avviCinarsi alla Final di Long Beach, ma non deve commettere l’errore di sottovalutare la formazione cinese. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 di martedì 11 aprile a Rotterdam, in Olanda. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale LIVE della sfida ... Leggi su sportface (Di martedì 11 aprile 2023) Latestuale, partita valevole per il Gruppo B della prima fase dellaCupdi. Le ragazze di Carlo Sillipo, dopo il quarto posto di Europei e Mondiali dello scorso anno, scendono in vasca per iniziare con il piede giusto il torneo. Il Setterosa vuole subito conquistare una vittoria per avvirsi alla Final di Long Beach, ma non deve commettere l’errore di sottovalutare la formazione cinese. Si preannuncia dunque grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 16.00 di martedì 11 aprile a Rotterdam, in Olanda. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestualedella sfida ...

