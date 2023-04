LIVE Giro di Sicilia 2023, Marsala-Agrigento in DIRETTA: sono in 7 in avanscoperta a meno di 100 km dal traguardo (Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.05 Scollinamento al GPM di Partanna: fuga con 2’17” di vantaggio. 13.00 Intanto arriva il dato sulla media della prima ora di gara: 44,3 km/h. 12.57 Al termine della salita si capirà il reale distacco fra il gruppo e la fuga. 12.55 I battistrada sono sulla salita di Partanna. 12.50 Ricordiamo i fuggitivi di questa prima tappa: Michael Belleri (Biesse Carrera), Sebastian Schoenberger (Human Powered Health), Niccolò Galli (Nazionale italiana), Nicolas Milesi (Colpack Ballan Csb), Umberto Poli (Novo Nordisk), Matteo Montefiori (Technipes #inEmiliaRomagna) e Roland Thalmann (Tudor). 12.45 Mancano 110 km al traguardo! 12.40 C’è il primo ritiro del Giro di Sicilia 2023: è Jonathan Guatibonza (GW Shimano-Sidermec). 12.35 Il ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.05 Scollinamento al GPM di Partanna: fuga con 2’17” di vantaggio. 13.00 Intanto arriva il dato sulla media della prima ora di gara: 44,3 km/h. 12.57 Al termine della salita si capirà il reale distacco fra il gruppo e la fuga. 12.55 I battistradasulla salita di Partanna. 12.50 Ricordiamo i fuggitivi di questa prima tappa: Michael Belleri (Biesse Carrera), Sebastian Schoenberger (Human Powered Health), Niccolò Galli (Nazionale italiana), Nicolas Milesi (Colpack Ballan Csb), Umberto Poli (Novo Nordisk), Matteo Montefiori (Technipes #inEmiliaRomagna) e Roland Thalmann (Tudor). 12.45 Mancano 110 km al! 12.40 C’è il primo ritiro deldi: è Jonathan Guatibonza (GW Shimano-Sidermec). 12.35 Il ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lachesi_ : 6. La notte tra sabato e domenica si scopre che Jun è a Milano, Mario però non è con lui. Jun è andato a Milano d… - lachesi_ : 5. Vanno in giro per negozi e ristoranti, dove i proprietari offrono spontaneamente i loro servizi. Fanno qualche… - elmonoenbici : RT @ilgirodisicilia: ?? Il Giro di Sicilia @CA_Ita 2023 ?? ?? Marsala - Agrigento ?? 159 km ? Partenza / Start 11.15 AM ?? Arrivo / Arriv… - CyclingNewsOnly : Giro di Sicilia LIVE #cyclingnews #cyclist #bikenews #cycling @PodiumCafe - PodiumCafe : Giro di Sicilia LIVE -