LIVE Giro di Sicilia 2023, Marsala-Agrigento in DIRETTA: oggi la prima tappa, si parte alle 11.35

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.10 Al via vi sarà anche la nazionale italiana del ct Bennati. Questa la composizione: Elia Viviani, Liam Bertazzo, Alessio Bonelli, Filippo Fortin, Niccolò Galli, Michele Scartezzini, Lorenzo Ursella.

11.05 Da Marsala ad Agrigento: 159 km per capire chi sarà il primo leader della classifica generale.

11.00 Ci siamo! Poco più di mezz'ora al via della prima tappa del Giro di Sicilia 2023.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa del Giro di Sicilia 2023: da Marsala ad Agrigento, per un totale di 159 km

