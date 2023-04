LIVE Giro di Sicilia 2023 | Marsala-Agrigento in DIRETTA | fuga ripresa poco prima della salita finale

(Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.52 Inizia la, si vede un uomoEolo-Kometa in avanti. 14.51 Ripreso Belleri, GRUPPO COMPATTO a meno di 5 chilometri dal traguardo! 14.50 Si rialzano Schoenberger e Thalmann, Belleri invece scatta di puro orgoglio ma le speranze sono ben poche… 14.48 Ormai solo 200 metri di margine per i primi tre, mancano meno di otto chilometri. Andatura rapida in gruppo. 14.45 Siamo all’altezza dell’uscita di, mancano 10 chilometri e Michael Belleri (Biesse Carrera), Sebastian Schoenberger (Human Powered Health) e Roland Thalmann (Tudor) mantengono ormai solo 20”. 14.42 Provano ancora a spingere i tre fuggitivi, ma hanno i minuti contati. Verranno presi. 14.40 ...

Il Giro di Sicilia 2023 Marsala - Agrigento 159 km Partenza / Start 11.15 AM

Live Giro di Sicilia 2023: aggiornamenti 11 aprile – OA Sport OA Sport

La breve corsa a tappe italiana è riuscita ad attirare un discreto numero di squadre importanti al via, con alcuni degli attesi protagonisti del prossimo Giro d'Italia che dall'11 al 14 aprile saranno ...Il Giro di Sicilia 2023 conferma una buona copertura in diretta TV e Streaming. Tornata in calendario nel 2019, la breve corsa a tappe targata RCS Sport si è ormai inserita stabilmente in questo ...