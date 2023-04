LIVE Giro di Sicilia 2023, Marsala-Agrigento in DIRETTA: Damiano Caruso pensa alla classifica, c’è l’Italia di Bennati (Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa del Giro di Sicilia 2023: da Marsala ad Agrigento, per un totale di 159 km Una frazione dal percorso inizialmente pianeggiate e poi molto ondulato, caratterizzato dal GPM di Partanna (3,8 km al 4,1%) e dall‘ascesa finale verso Agrigento, con una salita a media pendenza del 5,3% e una punta massima del 9%. Sarà già il momento degli uomini di classifica? Vedremo se Damiano Caruso, Alexey Lutsenko o Diego Ulissi saranno della partita, in una corsa che al via comprende anche la nazionale italiana guidata dal ct ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuon pomeriggio amici di OA Sport e benvenutidella prima tappa deldi: daad, per un totale di 159 km Una frazione dal percorso inizialmente pianeggiate e poi molto ondulato, caratterizzato dal GPM di Partanna (3,8 km al 4,1%) e dall‘ascesa finale verso, con una salita a media pendenza del 5,3% e una punta massima del 9%. Sarà già il momento degli uomini di? Vedremo se, Alexey Lutsenko o Diego Ulissi saranno della partita, in una corsa che al via comprende anche la nazionale italiana guidata dal ct ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pilloledirock : l’11 aprile 1971 nasce Oliver 'Ollie' Riedel, bassista dei Rammstein. Spesso, durante i live, Ollie viene messo su… - doffo_spini : @marcocattaneo Nah vado solo live su twitch il martedì e il venerdì sera. Se vuoi entrare su discord mandami un DM,… - garysgotjams : Nel giro di cinque giorni da che Jun è venuto a trovare Mario Mario, dopo notti infinite di live a cantare musica n… - breecorner : ma beppe quando ha detto che stasera faranno una live di notte in giro x le strade di lecce vogliono forse replicare i blanchood? - alevilla1978 : @gobbista @janniksin No ?? La classifica live NON è aggiornata. Risulta ancora 8 mentre è 9. Ma sicuramente nel giro di poco la sistemano... -