LIVE Giro di Sicilia 2023, Marsala-Agrigento in DIRETTA: 7 uomini in fuga. Hanno due minuti di vantaggio a 70 km dal traguardo (Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.50 Al traguardo volante di Montallegro mancano meno di 35 km. 13.46 La UAE Emirates si è portata in testa al gruppo per cercare di ridurre il distacco dai fuggitivi. 13.42 All’arrivo mancano 70 km! 13.37 La corsa ha superato Rocchetta e procede verso lo svincolo di Sciacca. 13.32 Ora inizia la fase di saliscendi. 13.28 La carovana ha superato la discesa del GPM. Al traguardo volante di Montallegro mancano 50 km. 13.23 Una 90ina di km al traguardo! 13.20 La fuga conserva ancora due minuti di vantaggio. 13.15 Anche Rudy Porter si è ritirato intanto, si registra questa defezione. 13.10 Meno di 100 km al traguardo! 13.05 Scollinamento al GPM di Partanna: fuga con 2’17” di ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.50 Alvolante di Montallegro mancano meno di 35 km. 13.46 La UAE Emirates si è portata in testa al gruppo per cercare di ridurre il distacco dai fuggitivi. 13.42 All’arrivo mancano 70 km! 13.37 La corsa ha superato Rocchetta e procede verso lo svincolo di Sciacca. 13.32 Ora inizia la fase di saliscendi. 13.28 La carovana ha superato la discesa del GPM. Alvolante di Montallegro mancano 50 km. 13.23 Una 90ina di km al! 13.20 Laconserva ancora duedi. 13.15 Anche Rudy Porter si è ritirato intanto, si registra questa defezione. 13.10 Meno di 100 km al! 13.05 Scollinamento al GPM di Partanna:con 2’17” di ...

