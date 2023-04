LIVE Giro di Sicilia 2023 | Marsala-Agrigento in DIRETTA | 7 i corridori in avanscoperta | si va verso Montallegro

(Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.05 Fra pochi minuti saremo sul traguardo volante di, posto al chilometro 127,6. Dietro però l’Astana-Qazaqstan si è messa a lavorare alacremente per accorciare sulla fuga. 14.02 Michael Belleri (Biesse Carrera), Sebastian Schoenberger (Human Powered Health), Niccolò Galli (Nazionale italiana), Nicolas Milesi (Colpack Ballan Csb), Umberto Poli (Novo Nordisk), Matteo Montefiori (Technipes #inEmiliaRomagna) e Roland Thalmann (Tudor) hanno ora 2’28” di vantaggio a meno di 48 chilometri al traguardo. 13.59 Sono 55 i km al traguardo, al traguardo volante dimancano 25 km! 13.55 Superato lo svincolo di Sciacca, si vail bivio di Ribera. 13.50 Al traguardo volante dimancano meno di 35 km. 13.46 La UAE ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... aficion593IT : RT @ilgirodisicilia: ?? Il Giro di Sicilia @CA_Ita 2023 ?? ?? Marsala - Agrigento ?? 159 km ? Partenza / Start 11.15 AM ?? Arrivo / Arriv… - spanbitEdu : Giro di Sicilia - CYCLING Live - - ClaudiaVRey : RT @ilgirodisicilia: ?? Il Giro di Sicilia @CA_Ita 2023 ?? ?? Marsala - Agrigento ?? 159 km ? Partenza / Start 11.15 AM ?? Arrivo / Arriv… - lachesi_ : 6. La notte tra sabato e domenica si scopre che Jun è a Milano, Mario però non è con lui. Jun è andato a Milano d… -

LIVE Giro di Sicilia 2023, Marsala-Agrigento in DIRETTA: Damiano Caruso pensa alla classifica, c'è l'Italia di Bennati OA Sport

Il Giro di Sicilia 2023 conferma una buona copertura in diretta TV e Streaming. Tornata in calendario nel 2019, la breve corsa a tappe targata RCS Sport si è ormai inserita stabilmente in questo ...