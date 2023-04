LIVE – Ginnastica artistica, Europei Antalya 2023: qualificazioni maschili suddivisione Italia (DIRETTA) (Di martedì 11 aprile 2023) La DIRETTA testuale della prima giornata degli Europei di Antalya 2023 di Ginnastica artistica. L’attesa è finita. La rassegna continentale prende inizio in Turchia con le qualificazioni maschili, dove l’Italia scenderà in pedana nella terza e ultima suddivisione. Grande attesa per gli azzurri, che vogliono confermarsi sul podio dopo l’argento dell’anno scorso a Monaco. Questi gli Italiani in gara: Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Marco Lodadio, Mario Macchiati e Carlo Macchini. Appuntamento a partire dalle ore 16.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. IL CALENDARIO COMPLETO COME VEDERE LA GARA IN TV PER AGGIORNARE IL LIVE FARE ... Leggi su sportface (Di martedì 11 aprile 2023) Latestuale della prima giornata deglididi. L’attesa è finita. La rassegna continentale prende inizio in Turchia con le, dove l’scenderà in pedana nella terza e ultima. Grande attesa per gli azzurri, che vogliono confermarsi sul podio dopo l’argento dell’anno scorso a Monaco. Questi glini in gara: Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Marco Lodadio, Mario Macchiati e Carlo Macchini. Appuntamento a partire dalle ore 16.30. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. IL CALENDARIO COMPLETO COME VEDERE LA GARA IN TV PER AGGIORNARE ILFARE ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PressReview99 : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: i moschettieri azzurri sognano il podio - OA Sport… - OA_Sport : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: l’Italia si riscalda, Moschettieri in gara alle 16.30 - - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Trofeo Jesolo 2023 in DIRETTA: Alice D’Amato vince alle parallele - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Trofeo Jesolo 2023 in DIRETTA: Alice D’Amato vince alle parallele. Due sigilli tra le jun… -