LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: scocca l'ora dell'Italia! Moschettieri all'assalto (Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.05 Il fuoriclasse greco Eleftherios Petrounias è per il momento padrone degli anelli (14.733) davanti all'azero Nikita Simonov (14.666). 16.04 L'albanese Matvei Petrov campeggia al cavallo con maniglie: 14.500 per precedere Kovtun (14.400) e il ceco Radomir Sliz (14.366). 16.03 L'israeliano Artem Dolgopyat si è portato in testa al corpo libero con 14.366, davanti al tedesco Milan Hosseini (14.266). 16.02 L'ucraino Illia Kovtun si conferma in testa al concorso generale individuale con 85.432, ampiamente davanti al tedesco Pascal Brendel (81.732) e allo spagnolo Thierno Diallo (81.166). 16.01 La Germania resta al comando della gara a squadre con 244.529. La Spagna si è inserita in seconda posizione (243.629) davanti a Belgio (243.128) e Ucraina (242.095). 16.00 Si sta per concludere la seconda ...

