LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: inizia la gara, l’Italia vuole sognare in grande (Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.28 iniziano i minuti di riscaldamento ai singoli attrezzi. 16.26 Prima degli azzurri si esibiranno i quattro olandesi: Gruenburg, Ramsahai, De Munck, Schmidt. 16.24 Marco Lodadio darà una sterzata determinante agli anelli, ma si sacrificherà tanto anche al volteggio e al corpo libero. Bisogna limitare i danni considerando l’assenza di Bartolini. 16.22 Ad aprire la rotazione dell’Italia sarà Mario Macchiati, che di recente ha vinto alle parallele in Deutscher Pokal. Levantesi e Casali non sono in perfette condizioni fisiche, ma stringono i denti per la causa. Abbadini ha dato risposte confortanti di recenti e dovrà fare la differenza con la sua continuità. 16.20 Mancano dieci minuti all’inizio della terza e ultima suddivisione. l’Italia è pronta per la ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.28no i minuti di riscaldamento ai singoli attrezzi. 16.26 Prima degli azzurri si esibiranno i quattro olandesi: Gruenburg, Ramsahai, De Munck, Schmidt. 16.24 Marco Lodadio darà una sterzata determinante agli anelli, ma si sacrificherà tanto anche al volteggio e al corpo libero. Bisogna limitare i danni considerando l’assenza di Bartolini. 16.22 Ad aprire la rotazione delsarà Mario Macchiati, che di recente ha vinto alle parallele in Deutscher Pokal. Levantesi e Casali non sono in perfette condizioni fisiche, ma stringono i denti per la causa. Abbadini ha dato risposte confortanti di recenti e dovrà fare la differenza con la sua continuità. 16.20 Mancano dieci minuti all’inizio della terza e ultima suddivisione.è pronta per la ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PressReview99 : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: i moschettieri azzurri sognano il podio - OA Sport… - OA_Sport : LIVE Ginnastica artistica, Europei 2023 in DIRETTA: l’Italia si riscalda, Moschettieri in gara alle 16.30 - - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Mondiali juniores 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Ginnastica artistica, Trofeo Jesolo 2023 in DIRETTA: Alice D’Amato vince alle parallele - zazoomblog : LIVE Ginnastica artistica Trofeo Jesolo 2023 in DIRETTA: Alice D’Amato vince alle parallele. Due sigilli tra le jun… -