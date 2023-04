LIVE Ginnastica artistica | Europei 2023 in DIRETTA | CAMPIONI D’EUROPAAAAAAAAAAAA! Italia in trionfo! Moschettieri biblici

(Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.37 ABBIAMO VINTO NOIIIII! L’apre col botto glidi. I ragazzi del DT Giuseppe Cocciaro fanno festa ad Antalya, il tricolore sventola per la prima volta nella storia. Li abbiamo messi tutti a sedere! L’trionfa con 249.526, battendo ampiamente la Turchia padrona di casa (248.262) e la Gran Bretagna (246.961), costretta ad abdicare dopo il sigillo della scorsa estate. Svizzera ai piedi del podio (246.329), quinta la Germania (244.529). 19.36IIII! Marco Lodadio, Yumin Abbadini, Lorenzo Casali, Mario Macchiati, Marco Levantesi.D’EUROPAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! PADRONI DI TUTTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! 19.35 ...

Ilè gratuito ma occorre registrarsi. Da giovedì le finali andranno in diretta su RaiPlay e RaiSport HD (canale 58 DTT) con la telecronaca di Andrea Fusco e il commento tecnico di Andrea Massaro.

