LIVE Benfica-Inter | 0-2 Champions League calcio 2023 in DIRETTA | i nerazzurri espugano Lisbona

(Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90+4? TRIPLICE FISCHIO! L’espugna lo Estadio da Luz, vincendo per 2 a 0 la gara di andata dei quarti di finale digrazie alle reti di Barella e di Lukaku. 90+3? ONANA!! Il portiere nerazzurro mantiene la porta inviolata salvando la propria squadra dal contropiede di Goncalo Ramos. 90+3? Si entra nell’ultimo minuto di gioco, con ilche porta palla verso la linea di metà campo. 90+2? Palla dentro di Joao Mario dove arriva facilmente Onana, che si butta a terra guadagnando qualche secondo prezioso. 90+1? Cambio: fuori Bastoni, dentro De Vrij. 90+1? Ottima chiusura di D’Ambrosio su Grimaldo, lanciato ancora una volta da Neres. 90? Saranno 4 i minuti di recupero! 89? Spinge prepotentemente il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FaustL79 : QUARTI ANDATA UCL: BENFICA-INTER | POSTMATCH ??? - cmdotcom : #Inter gigante al Da Luz! #Barella e #Lukaku abbattono il #Benfica, a #SanSiro si parte da 2-0 #BenficaInter #UCL… - Fantacalcio : Champions LIVE: Benfica-Inter 0-2, Barella di testa, Lukaku su rigore - infoitsport : Champions LIVE: Benfica-Inter 0-1, Barella di testa - infoitsport : LIVE - Benfica-Inter0-1, 51': Barellaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Nicolò all'improvviso, nerazzurri avanti -

Il tabellino di- Inter 0 - 1 () 51' Barella(4 - 2 - 3 - 1): Vlachodimos; Gilberto, Morato, Antonio Silva, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Aursnes, Rafa Silva, Joao Mario; Ramos.Al Estàdio da Luz, il match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions trae Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Estàdio da Luz,e Inter si affrontano nel match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League ...Allo stadio 'Da Luz', i nerazzurri incontreranno il, squadra rivelazione di questa Champions League.- Inter ...

LIVE Benfica-Inter 0-2: Lukaku infallibile dal dischetto! Che occasione per il tris con Gosens | Primapagina ... Calciomercato.com

Benfica e Inter in campo a Lisbona per la gara d’andata dei quarti di finale di Champions League. LA PARTITA – L’Inter prova a tenere alto il pressing per ostacolare il possesso di palla dei padroni d ...BENFICA-INTER 0-0 LA PARTITA LIVE 27' - Altro fallo di Antonio Silva su Lautaro, il giovane difensore è un po' in difficoltà... 25' - Acerbi vede il pertugio ...