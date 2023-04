LIVE Benfica-Inter, 0-1 Champions League calcio 2023 in DIRETTA: Barella porta avanti i nerazzurri (Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 58? Aursnes cerca di servire nella profondità Chiquinho, il quale però non riesce ad agganciare il pallone. 57? Piccolo controllo VAR sulla mischia precedente per un contatto su Goncalo Ramos, ma il direttore di gara fa segno di riprendere il gioco. 56? Si salva l’Inter! Mischia nell’area di rigore dei nerazzurri con Joao Mario che mette una palla dentro verso Aursnes che non colpisce bene il pallone, la palla rimane lì ma nessuno riesce a spingere la palla verso il fondo della rete. 55? Sembra aver adottato uno schema più offensivo il Benfica in fase di possesso palla, con Chiquinho che si è avvicinato di più a Joao Mario e a Rafa Silva, lasciando l’impostazione a Florentino. 54? Dumfries serve Dzeko, che stoppa il pallone e smista verso Dimarco, il quale però ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA58? Aursnes cerca di servire nella profondità Chiquinho, il quale però non riesce ad agganciare il pallone. 57? Piccolo controllo VAR sulla mischia precedente per un contatto su Goncalo Ramos, ma il direttore di gara fa segno di riprendere il gioco. 56? Si salva l’! Mischia nell’area di rigore deicon Joao Mario che mette una palla dentro verso Aursnes che non colpisce bene il pallone, la palla rimane lì ma nessuno riesce a spingere la palla verso il fondo della rete. 55? Sembra aver adottato uno schema più offensivo ilin fase di possesso palla, con Chiquinho che si è avvicinato di più a Joao Mario e a Rafa Silva, lasciando l’impostazione a Florentino. 54? Dumfries serve Dzeko, che stoppa il pallone e smista verso Dimarco, il quale però ...

