LIVE Benfica-Inter 0-0 | nerazzurri aggressivi con Dzeko

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marlee7717472 : ??Live Stream #ManCity #UCL #ForzaInter #BenficaInter ??Manchester City vs Bayern Munich ??Live>>… - Marlee7717472 : ??Live Stream #ManCity #UCL #ForzaInter #BenficaInter ??Manchester City vs Bayern Munich ??Live>>… - fcin1908it : LIVE #BenficaInter 0-0 (15'): OCCASIONE BENFICA Errore di Dimarco, che di testa regala palla a Rafa Silva. Tiro di… - Marlee7717472 : ??Live Stream #ManCity #UCL #ForzaInter #BenficaInter ??Manchester City vs Bayern Munich ??Live>>… - Marlee7717472 : ??Live Stream #ManCity #UCL #ForzaInter #BenficaInter ??Manchester City vs Bayern Munich ??Live>>… -

Al Estàdio da Luz, il match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions trae Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Estàdio da Luz,e Inter si affrontano nel match valido per l'andata dei quarti di finale di Champions League ...- Inter, formazioni UFFICIALI e dove vederla in TVIn programma martedì 11 aprile alle 21, la partita sarà visibile su Canale 5, Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport 4k e sui canali streaming ...Le formazioni ufficiali di- Inter (alle 21)(4 - 2 - 3 - 1): Vlachodimos; Gilberto, Morato, Antonio Silva, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Aursnes, Rafa Silva, Joao Mario; ...

Benfica-Inter 0-0, il risultato in diretta LIVE Sky Sport

BENFICA-INTER 0-0 LA PARTITA LIVE 20.59 - I due ex compagni di squadra Brozovic e Joao Mario davanti ad Oliver per il sorteggio. 20.56 - Benfica e Inter in campo per il ...(Adnkronos) – Benfica e Inter in campo a Lisbona per la gara d’andata dei quarti di finale di Champions League. Le formazioni ufficiali: Benfica – (4-2-3-1) – Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, ...