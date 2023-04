LIVE Benfica-Inter, 0-0 Champions League calcio 2023 in DIRETTA: termina un equilibratissimo primo tempo (Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.51 Alla fine del primo tempo l’Inter ha concluso con il 52% del possesso palla, e 242 passaggi completati al netto dei 227 del Benfica. L’unico tiro in porta della partita è quello al quindicesimo minuto di Rafa Silva. Le due squadre fino ad ora hanno fallito diversi ultimi passaggi. 21.48 Una grande occasione per squadra in questa prima frazione: la prima grande chance di segnare l’ha avuta il Benfica al quindicesimo minuto con la conclusione ravvicinata di Rafa Silva su cui ha risposto, con un grande riflesso, Onana. L’azione più pericolosa dell’Inter è stata pochi minuti prima della fine dei 45 minuti, con il cross in mezzo di prima intenzione da parte di Dimarco, su cui però non arriva Lautaro ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.51 Alla fine dell’ha concluso con il 52% del possesso palla, e 242 passaggi completati al netto dei 227 del. L’unico tiro in porta della partita è quello al quindicesimo minuto di Rafa Silva. Le due squadre fino ad ora hanno fallito diversi ultimi passaggi. 21.48 Una grande occasione per squadra in questa prima frazione: la prima grande chance di segnare l’ha avuta ilal quindicesimo minuto con la conclusione ravvicinata di Rafa Silva su cui ha risposto, con un grande riflesso, Onana. L’azione più pericolosa dell’è stata pochi minuti prima della fine dei 45 minuti, con il cross in mezzo di prima intenzione da parte di Dimarco, su cui però non arriva Lautaro ...

