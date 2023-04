LIVE Benfica-Inter, 0-0 Champions League calcio 2023 in DIRETTA: iniziata la gara d’andata dei quarti di finale (Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2? Rischia il Benfica che perde un brutto pallone ai limiti dell’area di rigore, ma Dzeko non riesce a controllare la sfera restituendola agli avversari. 1? iniziata! I padroni di casa provano subito a muovere il pallone in profondità. 21.00 Il calcio d’inizio sarà giocato dal Benfica. 20.58 I due capitani, Joao Mario e Brozovic, si scambiano gli stendardi delle squadre e si sfidano per il sorteggio. 20.57 È il momento dell’inno della Champions! 20.56 Le due squadre entrano ora in campo. 20.55 I tifosi del Benfica cantano a squarciagola l’inno della propria squadra con le sciarpe al cielo nell’attesa che le due squadre facciano il loro ingresso in campo. 20.52 Nell’undici titolare del Benfica è ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2? Rischia ilche perde un brutto pallone ai limiti dell’area di rigore, ma Dzeko non riesce a controllare la sfera restituendola agli avversari. 1?! I padroni di casa provano subito a muovere il pallone in profondità. 21.00 Ild’inizio sarà giocato dal. 20.58 I due capitani, Joao Mario e Brozovic, si scambiano gli stendardi delle squadre e si sfidano per il sorteggio. 20.57 È il momento dell’inno della! 20.56 Le due squadre entrano ora in campo. 20.55 I tifosi delcantano a squarciagola l’inno della propria squadra con le sciarpe al cielo nell’attesa che le due squadre facciano il loro ingresso in campo. 20.52 Nell’undici titolare delè ...

