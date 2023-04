Lite Mancini-Balotelli | il retroscena | la reazione nello spogliatoio del City

(Di martedì 11 aprile 2023) Marioè stato un grandissimo talento, condizionato nelle ultime stagioni dalle vicende fuori dal campo. Uno dei punti più alti è stato raggiunto con il trasferimento al Manchester, un club in grado di regalare tante soddisfazioni e trofei. L’attaccante italiano, però, non è stato in grado di sfruttare al meglio l’occasione. Robertosi è dimostrato come un padre, ma il rapporto è stato condizionato da qualche momento di nervosismo. Isono stati svelati al podcast Ninety Three Twenty da Les Chapman, ex magazziniere del Manchester. Foto di Jean-Christophe Bott / Ansa“Invennero quasi alle mani,gli lanciò una borsa addosso e scoppiò la. Una volta rientrato negli spogliatoi, è rimasto seduto ...

ROMA - " In spogliatoio vennero quasi alle mani, gli lanciò una borsa addosso e scoppiò la". E' il racconto di Les Chapman , ex magazziniere del Manchester City che, al podcast Ninety Three Twenty, ha svelato alcuni retroscena inerenti ...

Retroscena Balotelli: "Lite con Mancini, che gli lanciò una borsa addosso" - Sportmediaset Sport Mediaset

"Mi sono messo in mezzo..." Chapman poi racconta che Mancini "corre nuovamente incontro" a Balotelli urlandogli di tutto in Italiano. Poi la rivelazione: "Mi sono messo in mezzo per evitare che ...Il racconto prosegue: "Mancini gli corre nuovamente incontro, urlando nuovamente in italiano e penso 'Mario, colpiscilo'. Mi sono messo in mezzo per evitare che iniziasse una lite ma in quel momento ...