L'Isola dei Famosi, parla un'ex naufraga: "Avevo paura di perdere il mio pubblico, ma la verità è stata premiata!" (Di martedì 11 aprile 2023) Ieri sera ha preso il via sul canale Nove la terza edizione di Only Fun – Comico show, il programma condotto da Elettra Lamborghini e dai PanPers e tra i comici c'è anche Valentina Persia, ex concorrente de L'Isola dei Famosi, che sul palco porta una donna desiderosa di trovare il suo uomo. Intervistata dal portale TvBlog, Valentina ha parlato del suo personaggio, specificando che si tratta di una maschera che toglie una volta scesa dal palco: Porto ovviamente il mio personaggio, la mia maschera, che ci tengo a precisare, al di fuori dello show, della tv, del palcoscenico che mi rappresenta da trent'anni io sono tutt'altro, sono molto meglio di persona, quindi vi lascio immaginare cosa verrà fuori. Porto questa donna famelica, desiderosa e speranzosa di trovare il suo uomo, ovviamente è una maschera che vive sul ...

