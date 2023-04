L’Inter prova a tornare quella di Champions: col Benfica per uscire dalla crisi (Di martedì 11 aprile 2023) Torna quella musichetta, tornano quelle notti, non cambia la location che è il Portogallo, ma si passa da Oporto a Lisbona. L’Inter riassapora la Champions, l’unica competizione in cui in questo anno deludente per i nerazzurri sono arrivate le vere soddisfazioni: prima il superamento del girone in cui c’erano Bayern Monaco e l’eliminato Barcellona, quindi gli ottavi di misura e sofferenza col Porto, in cui è bastato un gol di Lukaku ormai ben più di un mese fa per poi piazzare il pullman al ritorno rischiando solo nel recupero ma alla fine passando con merito per affrontare ora il Benfica. Come con merito i ragazzi di Inzaghi, nonostante prestazioni non troppo negative in campionato, stanno arrancando in modo clamoroso: sei partite senza vittorie contando tutte le competizioni, quattro in campionato, un mese esatto di ... Leggi su sportface (Di martedì 11 aprile 2023) Tornamusichetta, tornano quelle notti, non cambia la location che è il Portogallo, ma si passa da Oporto a Lisbona.riassapora la, l’unica competizione in cui in questo anno deludente per i nerazzurri sono arrivate le vere soddisfazioni: prima il superamento del girone in cui c’erano Bayern Monaco e l’eliminato Barcellona, quindi gli ottavi di misura e sofferenza col Porto, in cui è bastato un gol di Lukaku ormai ben più di un mese fa per poi piazzare il pullman al ritorno rischiando solo nel recupero ma alla fine passando con merito per affrontare ora il. Come con merito i ragazzi di Inzaghi, nonostante prestazioni non troppo negative in campionato, stanno arrancando in modo clamoroso: sei partite senza vittorie contando tutte le competizioni, quattro in campionato, un mese esatto di ...

