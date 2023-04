L’Inter “Made in Italy” di Inzaghi domina il Benfica: che grande show nerazzurro a Lisbona! (Di martedì 11 aprile 2023) L’Inter continua a dare grande spettacolo in Champions League, all’insegna di mister Inzaghi: una squadra perfetta che a Lisbona ha schiantato il Benfica nella partita più difficile della stagione contro una squadra forte e ambiziosa. I nerazzurri, però, hanno letteralmente dominato la gara dal primo all’ultimo minuto, tanto che lo 0-2 va persino stretto a Barella & company che avrebbero potuto chiudere la partita con un attivo addirittura più largo. Spettacolare il gol del centrocampista sardo, servito da uno splendido cross di Bastoni: è un’Inter insolita, perché per la prima volta nella sua storia si afferma in Europa con una forte identità Nazionale. E’ italiano l’allenatore, ma soprattutto sono italiani ben 5 titolari che reggono l’ossatura della squadra. Stasera in campo dal primo minuto ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 11 aprile 2023)continua a darespettacolo in Champions League, all’insegna di mister: una squadra perfetta che a Lisbona ha schiantato ilnella partita più difficile della stagione contro una squadra forte e ambiziosa. I nerazzurri, però, hanno letteralmenteto la gara dal primo all’ultimo minuto, tanto che lo 0-2 va persino stretto a Barella & company che avrebbero potuto chiudere la partita con un attivo addirittura più largo. Spettacolare il gol del centrocampista sardo, servito da uno splendido cross di Bastoni: è un’Inter insolita, perché per la prima volta nella sua storia si afferma in Europa con una forte identità Nazionale. E’ italiano l’allenatore, ma soprattutto sono italiani ben 5 titolari che reggono l’ossatura della squadra. Stasera in campo dal primo minuto ...

