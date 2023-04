L’Inter in Champions si trasforma, soffre ma vince 2-0 a Lisbona. City-Bayern 3-0 (Di martedì 11 aprile 2023) L’Inter di Inzaghi si trasforma in Champions. I nerazzurri faticano in campionato ma vanno fortissimo in coppa dove hanno battuto 2-0 il Benfica a Lisbona e quindi ipotecato il passaggio alle semifinali. L’Inter ha vinto con gol di Barella (autore di una prestazione formidabile) e poi Lukaku su rigore, rigore dubbio ma comunque concesso. I nerazzurri hanno giocato una partita di grande concentrazione, anche sofferenza, proprio come contro il Porto negli ottavi di finale. Nella semifinale di stasera, dall’altra parte del tabellone, il Manchester City ha travolto per 3-0 il Bayern Monaco che è crollato dopo l’erroraccio difensivo di Upamecano che ha regalato il 2-0 agli avversario. Prima rete di Rodri, poi il Bayern ha sfiorato il pari nella ripresa, ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 11 aprile 2023)di Inzaghi siin. I nerazzurri faticano in campionato ma vanno fortissimo in coppa dove hanno battuto 2-0 il Benfica ae quindi ipotecato il passaggio alle semifinali.ha vinto con gol di Barella (autore di una prestazione formidabile) e poi Lukaku su rigore, rigore dubbio ma comunque concesso. I nerazzurri hanno giocato una partita di grande concentrazione, anche sofferenza, proprio come contro il Porto negli ottavi di finale. Nella semifinale di stasera, dall’altra parte del tabellone, il Manchesterha travolto per 3-0 ilMonaco che è crollato dopo l’erroraccio difensivo di Upamecano che ha regalato il 2-0 agli avversario. Prima rete di Rodri, poi ilha sfiorato il pari nella ripresa, ...

