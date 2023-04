L’Inter espugna il Da Luz: Barella e Lukaku stendono il Benfica (Di martedì 11 aprile 2023) L'Inter infligge al Benfica la prima sconfitta in Champions da un anno. A decidere uno scontro molto equilibrato il gol di Barella e il rigore del solito Lukaku. Onana evita la rete della speranza in extremis, chiudendo una prestazione quasi perfetta degli uomini di Inzaghi Leggi su ilgiornale (Di martedì 11 aprile 2023) L'Inter infligge al Benfica la prima sconfitta in Champions da un anno. A decidere uno scontro molto equilibrato il gol di Barella e il rigore del solito Lukaku. Onana evita la rete della speranza in extremis, chiudendo una prestazione quasi perfetta degli uomini di Inzaghi

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : L'INTER ESPUGNA LISBONA! ?????? Super prestazione dei nerazzurri in casa del Benfica: Barella e Lukaku firmano il 2-… - SalvatoreSamp : RT @Eurosport_IT: L'INTER ESPUGNA LISBONA! ?????? Super prestazione dei nerazzurri in casa del Benfica: Barella e Lukaku firmano il 2-0 allo… - Ibra09546358 : RT @Eurosport_IT: L'INTER ESPUGNA LISBONA! ?????? Super prestazione dei nerazzurri in casa del Benfica: Barella e Lukaku firmano il 2-0 allo… - IntermilanSn : RT @Eurosport_IT: L'INTER ESPUGNA LISBONA! ?????? Super prestazione dei nerazzurri in casa del Benfica: Barella e Lukaku firmano il 2-0 allo… - _wag1_l : RT @giovacapuano_: Un Inter tenuta in gioco da #Onana e poi da un super #Barella, espugna il Da Luz con un pesantissimo 2-0. Motm sicuramen… -