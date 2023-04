L’Inter deve sbloccarsi: le mosse di Inzaghi contro il Benfica e i cambi di formazione (Di martedì 11 aprile 2023) Manca poco all’inizio dei quarti di finale di UEFA Champions League. Ancora qualche ora e poi il lungo digiuno dalla massima competizione europea per club terminerà definitivamente. Otto, oramai, le squadre rimaste in corsa e tra queste ben tre sono italiane: si tratta di Milan, Napoli e Inter. Oltre alla sfida proprio tra rossoneri e azzurri che si giocherà però domani, quest’oggi martedì 11 aprile, a partire dalle 21.00, L’Inter di Simone Inzaghi se la vedrà con il Benfica. Una gara interessantissima quella del da Luz, che con ogni probabilità regalerà molte emozioni. I padroni di casa sono in gran forma e stanno vivendo una stagione sin qui da totali protagonisti. In campionato, nella Liga Portugal, gli uomini di Schmidt si trovano al primo posto con ben 71 punti conquistati in 27 partite e nonostante nell’ultima giornata abbiano ... Leggi su oasport (Di martedì 11 aprile 2023) Manca poco all’inizio dei quarti di finale di UEFA Champions League. Ancora qualche ora e poi il lungo digiuno dalla massima competizione europea per club terminerà definitivamente. Otto, oramai, le squadre rimaste in corsa e tra queste ben tre sono italiane: si tratta di Milan, Napoli e Inter. Oltre alla sfida proprio tra rossoneri e azzurri che si giocherà però domani, quest’oggi martedì 11 aprile, a partire dalle 21.00,di Simonese la vedrà con il. Una gara interessantissima quella del da Luz, che con ogni probabilità regalerà molte emozioni. I padroni di casa sono in gran forma e stanno vivendo una stagione sin qui da totali protagonisti. In campionato, nella Liga Portugal, gli uomini di Schmidt si trovano al primo posto con ben 71 punti conquistati in 27 partite e nonostante nell’ultima giornata abbiano ...

