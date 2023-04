L'Inter batte il Benfica 2-0 e "vede" la semifinale di Champions (Di martedì 11 aprile 2023) AGI - L'Inter batte il Benfica per due reti a zero con gol di Nicolò Barella al 51esimo e di Lukaku all'81esimo su rigore che spingono la squadra verso la semifinale. Nel match di andata dei quarti, i nerazzurri hanno disputato un'ottima partita mantenendo la rete inviolata. Primo tempo giocato intensamente ma con poche occasioni da gol, con Acerbi che al 25esimo ha effettuato una conclusione da lunga distanza senza centrare la porta per pochi centimetri. La vinciamo noi! Ci vediamo a Milano #ForzaInter #UCL #BenficaInter pic.twitter.com/eZEqrIuI3Z — Inter (@Inter) April 11, 2023 Al rientro la squadra portoghese è sembrata per qualche minuto più aggressiva ma al 51esimo ha subito il gol del vantaggio nerazzurro con un gol di ... Leggi su agi (Di martedì 11 aprile 2023) AGI - L'ilper due reti a zero con gol di Nicolò Barella al 51esimo e di Lukaku all'81esimo su rigore che spingono la squadra verso la. Nel match di andata dei quarti, i nerazzurri hanno disputato un'ottima partita mantenendo la rete inviolata. Primo tempo giocato intensamente ma con poche occasioni da gol, con Acerbi che al 25esimo ha effettuato una conclusione da lunga distanza senza centrare la porta per pochi centimetri. La vinciamo noi! Ci vediamo a Milano #Forza#UCL #pic.twitter.com/eZEqrIuI3Z —(@) April 11, 2023 Al rientro la squadra portoghese è sembrata per qualche minuto più aggressiva ma al 51esimo ha subito il gol del vantaggio nerazzurro con un gol di ...

