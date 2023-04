L’import europeo di gasolio indiano sale del 30% in marzo. Ma il carburante è prodotto con il petrolio russo (Di martedì 11 aprile 2023) L’India sta inondando l’Europa di prodotti raffinati ottenuti da petrolio russo di cui ha ingigantito le importazioni. Secondo i dati diffusi da Reuters a marzo Nuova Delhi ha comprato da Mosca 1,6 milioni di barili al giorno, nel marzo del 2022 non arrivavano a 70mila. La Russia è così diventato il primo fornitore del paese, nonostante costi di trasporto superiori a quelli da stati limitorfi, con una quota che è ormai quasi doppia rispetto a quella dell’ Arabia Saudita, seconda in classifica. A causa delle sanzioni (che complicano le operazioni di assicurazione dei carichi e di credito bancario per acquistarli) il petrolio russo viene venduto a sconto rispetto alle quotazioni di mercato. Questo consente alle raffinerie indiane di lavorarlo e rivendrne i prodotti ottenuti all’Europa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 aprile 2023) L’India sta inondando l’Europa di prodotti raffinati ottenuti dadi cui ha ingigantito le importazioni. Secondo i dati diffusi da Reuters aNuova Delhi ha comprato da Mosca 1,6 milioni di barili al giorno, neldel 2022 non arrivavano a 70mila. La Russia è così diventato il primo fornitore del paese, nonostante costi di trasporto superiori a quelli da stati limitorfi, con una quota che è ormai quasi doppia rispetto a quella dell’ Arabia Saudita, seconda in classifica. A causa delle sanzioni (che complicano le operazioni di assicurazione dei carichi e di credito bancario per acquistarli) ilviene venduto a sconto rispetto alle quotazioni di mercato. Questo consente alle raffinerie indiane di lavorarlo e rivendrne i prodotti ottenuti all’Europa ...

