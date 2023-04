Liga | giornata 28 | pari Barça | colpo Villarreal a Madrid

(Di martedì 11 aprile 2023) Il Realdice addio, con molta probabilità, alle residue speranze di tenere aperta la lotta per il primo posto: nella28 dellai blancos perdono col, mentre ilviene fermato dal Girona in casa ma allunga a +13. L’Atlético avvicina il secondo posto, ora distante solo due punti, ilsale al quinto posto sorpassando il Betis. Tornano a vincere Osasuna, Cadice e Almeria mentre il Valencia scivola nuovamente in zona retrocessione.28: Real2-3, Rayo-Atlético 1-2, Real Sociedad-Getafe 2-0,-Girona 0-0 Colpaccio delche si impone per 2-3 a casa del Reale firma la quinta ...

Pareggio senza reti al Camp Nou nel derby catalano fra il Barcellona e il Girona, posticipo della 28/a giornata della Liga. Il match è stato frutto dell'imprecisione degli attaccanti, in particolare quelli della squadra 'blaugrana'. Il Barcellona prende comunque un punto e va a +13 sul Real Madrid

(ANSA) - BARCELLONA, 10 APR - Pareggio senza reti al Camp Nou nel derby catalano fra il Barcellona e il Girona, posticipo della 28/a giornata della Liga. Il match è stato frutto dell'imprecisione