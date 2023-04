L'IA e il destino dei nostri selfie (Di martedì 11 aprile 2023) Alle meraviglie dell’intelligenza artificiale aggiungerei anche quella che sta circolando da qualche giorno, a opera di un regista britannico: questo Duncan Thomsen, con un magheggio, riesce a ricostruire credibilissimi selfie di celebrità attorniate dal proprio entourage. C’è dunque Cleopatra smagliante mentre le si accalca attorno la servitù, con nani e ballerine; Napoleone in primissimo piano circondato da ufficiali e, sullo sfondo, la soldataglia; Gesù subito prima dell’ultima cena, coi dodici apostoli che sgomitano per entrare tutti nell’inquadratura. In questo caso il valore aggiunto dell’intelligenza artificiale non sta tanto nella verosimiglianza degli scatti, a mio avviso, quanto nel dato di fatto che ci fa toccare con mano. Se infatti Cleopatra si fosse scattata giulivi selfie di corte, non avrebbe covato l’albagia che l’ha poi ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 11 aprile 2023) Alle meraviglie dell’intelligenza artificiale aggiungerei anche quella che sta circolando da qualche giorno, a opera di un regista britannico: questo Duncan Thomsen, con un magheggio, riesce a ricostruire credibilissimidi celebrità attorniate dal proprio entourage. C’è dunque Cleopatra smagliante mentre le si accalca attorno la servitù, con nani e ballerine; Napoleone in primissimo piano circondato da ufficiali e, sullo sfondo, la soldataglia; Gesù subito prima dell’ultima cena, coi dodici apostoli che sgomitano per entrare tutti nell’inquadratura. In questo caso il valore aggiunto dell’intelligenza artificiale non sta tanto nella verosimiglianza degli scatti, a mio avviso, quanto nel dato di fatto che ci fa toccare con mano. Se infatti Cleopatra si fosse scattata giulividi corte, non avrebbe covato l’albagia che l’ha poi ...

