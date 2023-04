Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TuttoMercatoWeb : Lewandowski chiama Messi: 'Barcellona è casa tua. Spero di poter giocare con lui' - sportli26181512 : Lewandowski chiama Messi: 'Appartiene al Barcellona, spero di giocare con lui la prossima stagione': Robert Lewando… -

Commenta per primo RobertLionel Messi al Barcellona . A margine di un evento di beneficenza, l'attaccante polacco ha parlato del fuoriclasse argentino, in scadenza con il Paris Saint - Germain e accostato ...Poi, Ibrahimovic, sono tutti molto completi. E sono dei leader'. L'esordio e i due gol ...inizio anno - racconta il nuovo bomber azzurro - stavo tornando da un allenamento e papà mi...Poi, Ibrahimovic, sono tutti molto completi. E sono dei leader'. IL PRESENTE - 'Il ... LA NAZIONALE - 'Un giorno a inizio anno stavo tornando da un allenamento e papà miper dirmi che ...

Barcellona, Lewandowski chiama Messi: "Spero di giocare con lui" SPORTFACE.IT

Il gol è minimo comun denominatore tra grandi attaccanti come Erling Haaland, Victor Osimhen e Kylian Mbappè: numeri da urlo ...Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il giovane attaccante della Nazionale ha confessato i suoi prossimi obiettivi: "I più grandi giocano in Europa, il presidente del Tigre mi ha detto che in esta ...