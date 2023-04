L'Estonia vuole vietare ai russi residenti il diritto di voto alle amministrative (Di martedì 11 aprile 2023) Le brutte conseguenze della guerra: il nuovo governo dell'Estonia potrebbe considerare la possibilità di revocare ai cittadini russi e bielorussi regolarmente residenti nel Paese i diritti di ... Leggi su globalist (Di martedì 11 aprile 2023) Le brutte conseguenze della guerra: il nuovo governo dell'potrebbe considerare la possibilità di revocare ai cittadinie bieloregolarmentenel Paese i diritti di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... unstablelorenzo : A quanto pare il nuovo governo in Estonia vuole legalizzare il matrimonio egualitario - vadoaberlino : @ComVentotene Io in Estonia ci vivo e so benissimo che la maggioranza degli estoni vuole la nato in casa. Per motiv… -