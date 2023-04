L' Esorcista del Papa | il Vaticano contro il film con Russell Crowe | Troppo splatter senza senso

(Di martedì 11 aprile 2023) Ilha espresso come era prevedibile la propria opinione sull'imminenteconche tratta di esorcismi. Nel corso di un recente comunicato, gli esorcisti delhanno criticato L'del, il nuovoconin uscita questa settimana nelle sale, a causa dell'eccessiva e immotivata quantità dipresente. In una dichiarazione rilasciata il mese scorso, l'Associazione Internazionale degli Esorcisti (IAE) ha definito il titolo del"pretenzioso" e ha affermato che la sua trama cospiratoria, simile a Il Codice Da Vinci, pone al pubblico "un dubbio inaccettabile" su chi sia "il vero nemico, il diavolo o il potere ...

Una storia vera, o meglio, la storia vera è quella di Padre Gabriele Amorth, Capo Esorcista del Vaticano, originario di Modena e morto a Roma nel 2016. In sala dal 13 aprile, diretto di Julius Avery e con Franco Nero, Russell Crowe è il protagonista della pellicola "L'Esorcista del Papa". Lo diceva anche il nostro "maestro", padre Amorth, che Satana attacca soprattutto il papa e che il suo odio nei confronti del vicario di Gesù Cristo è feroce. L'apostolo paolino scrisse di averlo ...

Nel corso di un recente comunicato, gli esorcisti del Vaticano hanno criticato L'Esorcista del Papa, il nuovo film con Russell Crowe in uscita questa settimana nelle sale, a causa dell'eccessiva e ...Una storia vera, o meglio, la storia vera è quella di Padre Gabriele Amorth, Capo Esorcista del Vaticano, originario di Modena e morto a Roma nel 2016. In sala dal 13 aprile, diretto di Julius Avery e ...