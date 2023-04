L’EREDITÁ: IL QUIZ DI FLAVIO INSINNA SABATO 29 APRILE IN PRIMA SERATA (Di martedì 11 aprile 2023) In queste settimane a sfidare Amici di Maria De Filippi è Il Cantante Mascherato, show di Rai1 giunto alla sua quarta edizione nell’inedita collocazione al SABATO sera. Vediamo nei dettagli come saranno strutturati i restanti sabati. Lo show condotto da Milly Carlucci proseguirà fino al 22 APRILE, e il SABATO successivo andrà in onda uno speciale de L’Eredità, al momento non è dato sapere se solo per quel SABATO, o anche per quello successivo, dato che al momento risulta vacante la programmazione. Il 13 Maggio sarà la volta dell’Eurovision Song Contest 2023, mentre SABATO 20 e 27 maggio toccherà a I Migliori Anni, lo show di Carlo Conti, con le ultime due puntate eccezionalmente di SABATO sera. Dunque, si ripete a distanza di un anno la sfida tra il QUIZ di Rai1, ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 11 aprile 2023) In queste settimane a sfidare Amici di Maria De Filippi è Il Cantante Mascherato, show di Rai1 giunto alla sua quarta edizione nell’inedita collocazione alsera. Vediamo nei dettagli come saranno strutturati i restanti sabati. Lo show condotto da Milly Carlucci proseguirà fino al 22, e ilsuccessivo andrà in onda uno speciale de L’Eredità, al momento non è dato sapere se solo per quel, o anche per quello successivo, dato che al momento risulta vacante la programmazione. Il 13 Maggio sarà la volta dell’Eurovision Song Contest 2023, mentre20 e 27 maggio toccherà a I Migliori Anni, lo show di Carlo Conti, con le ultime due puntate eccezionalmente disera. Dunque, si ripete a distanza di un anno la sfida tra ildi Rai1, ...

