L’Eliseo corregge il tiro dopo le dichiarazioni di Macron sulla “Europa vassalla degli Usa” | “Non c’è equidistanza Washington-Pechino”

(Di martedì 11 aprile 2023)interviene a 24 ore dalledel presidente Emmanuelche di ritorno dalla Cina, dove ha incontrato il suo omologo Xi Jinping, aveva dichiarato che “gli europei non devono essere vassalliUsa“. E lo fa cercando di ridimensionare lenette del capo dello Stato che di certo non avrà fatto piacere né ané A Bruxelles, dove invece le posizioni di Ursula von der Leyen rimangono saldamente legate a quelle della Casa Bianca., dicono fonti della Presidenza, “ha spesso detto che la Francia non è equidistante tra gli Stati Uniti e la Cina. Gli Stati Uniti sono i nostri alleati, condividiamo valori comuni”. Le stesse fonti hanno poi tentato di spiegare il perché di un’uscita tanto decisa da parte del presidente che, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : L’Eliseo corregge il tiro dopo le dichiarazioni di Macron sulla “Europa vassalla degli Usa”: “Non c’è equidistanza… -

PARIGI - BERLINO -è costretto a diramare una nota per precisare la posizione di Emmanuel Macron dopo'intervista in cui, dal ritorno dal viaggio in Cina, ha invitato gli europei a non diventare "vassalli" ...... prodotto daCinema con KRK, che abbiamo visto in ... Instancabile Polanski, che spesso si sostiuisce ai registi e'...PARIGI - BERLINO -è costretto a diramare una nota per precisare la posizione di Emmanuel Macron dopo'intervista in cui, dal ritorno dal viaggio in Cina, ha invitato gli europei a non diventare "vassalli" ...