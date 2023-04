Leicester | il nuovo tecnico Smith | «Sembra esserci un calo di autostima | dobbiamo fare uscire qualcuno dal letargo»

(Di martedì 11 aprile 2023) Deanallenatore del, ha parlato in conferenza stampa della sua nuova avventura nel club inglese Deanallenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE – «Se parlassimo di qualcosa di insormontabile (salvare la squadra, ndr) né io né Shakespeare né John Terry saremmo venuti. Guardiamo avanti a questa sfida, per quanto dura sarà, ci sono cose da chiedere ai ragazzi ma anche a noi stessi, spenderemo ogni minuto per essere sicuri che questa società rimarrà in Premier League.undidal. Servirà instillare fiducia e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sabrijouini83 : ????? UFFICIALE: Dean Smith è il nuovo allenatore del #Leicester, contratto fino al termine della stagione. - TicinoGazzetta : Dean Smith è il nuovo allenatore del Leicester - paoloangeloRF : Il Leicester ha annunciato il nuovo allenatore - sportface2016 : #Leicester, Dean #Smith è il nuovo tecnico: 'Ritroviamo fiducia' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Dean Smith è il nuovo allenatore del Leicester Contratto sino a fine stagione. Sostituisce Brendan Rodgers -

Dean Smith,allenatore del, ha parlato in conferenza stampa della sua nuova avventura nel club inglese Dean Smith,allenatore del, ha parlato in conferenza stampa. PAROLE - "Se ...Così Roy Hodgson nel corso della sua presentazione ufficiale comeallenatore del Crystal ... due vittorie nelle prime due partite controin casa e Leeds in trasferta, quest'ultima ...L'ho visto in tv per il. Sono stato davvero felice e non vedo l'ora di vederlo di".

Dean Smith è il nuovo allenatore del Leicester Agenzia ANSA

Dean Smith, nuovo allenatore del Leicester, ha parlato in conferenza stampa della sua nuova avventura nel club inglese Dean Smith, nuovo allenatore del ...(ANSA) - ROMA, 11 APR - Dean Smith, 52 anni, è il nuovo allenatore del Leicester fino al termine della stagione. Lo ha reso noto lo stesso club di Premier league. Smith prende il posto di Brendan ...