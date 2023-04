Leicester | Dean Smith è il nuovo tecnico | “Ritroviamo la fiducia”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... persemprecalcio : ?????????????? Il #Leicester si affida a Dean Smith nel disperato tentativo di non retrocedere in Championship. Con lui un… - sportface2016 : #Leicester, Dean #Smith è il nuovo tecnico: 'Ritroviamo fiducia' - CORNERNEWS24 : #Calcio - Dean Smith è il nuovo allenatore del Leicester Contratto sino a fine stagione. Sostituisce Brendan Rodgers - solopallone : Dean Smith è il nuovo allenatore del Leicester - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Leicester. Dean Smith nuovo allenatore -

Ilha sceltoSmith come nuovo tecnico fino al termine della stagione. A comunicarlo è proprio la squadra che, attualmente, si colloca al diciannovesimo posto in classifica della Premier ...Dopo il divorzio con Brendan Rodgers, l'ex Aston Villa e Brentford alla guida della squadra(INGHILTERRA) -Smith nuovo allenatore del. Il club inglese ha scelto l'ex tecnico di Norwich City, Aston Villa e Brentford che ha firmato un contratto fino al 30 giugno. ...Commenta per primo Ilha ufficializzato l'arrivo diSmith come nuovo tecnico della prima squadra. Da oggi guiderà gli allenamenti in vista della sfida di sabato contro il Manchester City. Smith, in questa ...

Leicester, Dean Smith è il nuovo allenatore: contratto fino a fine stagione Tuttosport

Il Leicester ha scelto Dean Smith come nuovo tecnico fino al termine della stagione. A comunicarlo è proprio la squadra che, attualmente, si colloca al diciannovesimo posto in classifica della Premier ...Former Aston Villa manager Dean Smith has been named the next Leicester City boss, with John Terry joining him in a coaching role as they attempt to save the Foxes from relegation. readfullarticle ...