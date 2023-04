Legge stadi: il modello Parma al centro della normativa nazionale (Di martedì 11 aprile 2023) “La nuova Legge stadi” è stato il tema dell’appuntamento di questa mattina a Milano, ospitato nello Studio Legale Associato “Advant NCTM” ed organizzato e promosso dalla Lega Serie B, coordinato dal direttore operativo del Parma Calcio, Stefano Perrone, in qualità di Coordinatore della Commissione Infrastrutture della Lega B.Moltissime le società professionistiche che hanno aderito ed erano presenti al convegno, in presenza e da remoto (Bari, Brescia, Cagliari, Cittadella, Como, Frosinone, Genoa, Modena, Palermo, Parma, Perugia, Pisa, Spal, Sudtirol, Ternana e Venezia). Il tema della riqualificazione o rifacimento dello stadio, come ha sottolineato nel suo intervento il Presidente della Lega B, Mauro Balata, è un ... Leggi su seriea24 (Di martedì 11 aprile 2023) “La nuova” è stato il tema dell’appuntamento di questa mattina a Milano, ospitato nello Studio Legale Associato “Advant NCTM” ed organizzato e promosso dalla Lega Serie B, coordinato dal direttore operativo delCalcio, Stefano Perrone, in qualità di CoordinatoreCommissione InfrastruttureLega B.Moltissime le società professionistiche che hanno aderito ed erano presenti al convegno, in presenza e da remoto (Bari, Brescia, Cagliari, Citta, Como, Frosinone, Genoa, Modena, Palermo,, Perugia, Pisa, Spal, Sudtirol, Ternana e Venezia). Il temariqualificazione o rifacimento delloo, come ha sottolineato nel suo intervento il PresidenteLega B, Mauro Balata, è un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... falitalia : @2023f18 @AlfonsoFuggetta Se non sbaglio il Franchi rientra tra i beni culturali. Come al solito fatta la legge tro… - vinesp57 : @emiliagagliardi Nulla questio, ma una rettifica bisogna farla, in Inghilterra si svuotarono gli stadi perché propr… - adry10 : @Lukfer3 Negli stadi inglesi, ci sono dei membership per bambini, per esempio con l’Arsenal, c’è il “Junior Gunners… - marcimarti17 : Gli ultrà di tutte le curve sono il peggio del tifo. Devono essere banditi per legge. Devono essere eliminati. Chi… - Francesco485451 : @pisto_gol @CorSport Chiedo a lei, questo che è successo e deplorevole, ma non si può fare una legge che negli stad… -

Test Pnrr in Aula Senato, si tratta con Ue sugli stadi Il primo round si giocherà al Senato, dove mercoledì si dovrà votare il decreto legge che cambia la governance del Pnrr. E dove il governo prenderà la parola per iniziare a dare al Parlamento quei "chiarimenti" chiesti a gran voce nelle ultime settimane dalle opposizioni. Il ... Juve, Ferrari e le convergenze parallele Oppure qualche nuova legge che, guarda caso, andava in favore dell'imputato, e si sa che la legge ... In altri stadi, come a Roma, sono ancora a chiedersi cosa sia avvenuto! Il terzo motivo è la ... Il Piano arriva in Parlamento. E sarà corsa contro il tempo ... soprattutto se il governo stralcerà i progetti per i due stadi di Firenze e Venezia, che l'Europa ... entro la fine dell'anno dovranno essere adottati tutti i provvedimenti attuativi della legge sulla ... Il primo round si giocherà al Senato, dove mercoledì si dovrà votare il decretoche cambia la governance del Pnrr. E dove il governo prenderà la parola per iniziare a dare al Parlamento quei "chiarimenti" chiesti a gran voce nelle ultime settimane dalle opposizioni. Il ...Oppure qualche nuovache, guarda caso, andava in favore dell'imputato, e si sa che la... In altri, come a Roma, sono ancora a chiedersi cosa sia avvenuto! Il terzo motivo è la ...... soprattutto se il governo stralcerà i progetti per i duedi Firenze e Venezia, che l'Europa ... entro la fine dell'anno dovranno essere adottati tutti i provvedimenti attuativi dellasulla ... Stadi: tempi e burocrazia, così una nuova legge aiuta i club Calcio e Finanza La repubblica indipendente del calcio dice no alla legge e sì ai fondi pubblici Mentre la giustizia ordinaria, con l’inchiesta Prisma della Procura di Torino, rivitalizza le indagini sulla Juventus che la Federcalcio aveva chiuso con non luogo a procedere, e mentre il Milan ... Domani le prime anticipazioni di Fitto sul futuro destino dello stadio Franchi Quando al Senato si voterà il decreto legge che cambia la governance del Pnrr ... Tra questi c’è proprio lo stadio Franchi di Firenze. la settimana scorsa il sindaco Dario Nardella è andato in ... Mentre la giustizia ordinaria, con l’inchiesta Prisma della Procura di Torino, rivitalizza le indagini sulla Juventus che la Federcalcio aveva chiuso con non luogo a procedere, e mentre il Milan ...Quando al Senato si voterà il decreto legge che cambia la governance del Pnrr ... Tra questi c’è proprio lo stadio Franchi di Firenze. la settimana scorsa il sindaco Dario Nardella è andato in ...