Legge 104 | avviso dell’Inps | modiche importanti

(Di martedì 11 aprile 2023) Arriva unimportate da partea proposito difondamentali per quanto riguarda la104. Di cosa si tratta? Presto cambieranno le regole per i permessi connessi alla104. Tutte le novità sulla situazione sono state comumicate tramite circolare dall’INPS negli scorsi giorni. Molte situazioni consolidate muteranno con l’attuazione delle direttive UE. Si parte dall’analisi del decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022, disciplinante l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1158.modifiche alla104 – ilovetrading.itIl concetto portante delle modifiche risponde al tema dell’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. Da qui l’introduzione di alcune modifiche normative ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ApportunityIt : Riparazione auto legge 104, non ci crederai ma potresti non sborsare neppure 1 euro - MassainiMorena : RT @cpo_mi: ??LA CARICA DEI 104 ???di @loredanasalis20, #ConsulentedelLavoro a Milano e @andreaasnaghi, Consulente del Lavoro a Paderno Dugna… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Permessi Legge 104 e congedi per assistenza a disabili, Inps chiarisce - Libero_Citt : @UmbertoexIT @dottorbarbieri Quota 104 solo con Legge 104. - MartinaLaurita5 : @LivenationFR @LiveNationIT Ancora molti mesi fa, avevo mandato una email per avere i biglietti per disabili per an… -

Rappresenta che nel corso della sua attività un soggetto si reca presso l'esercizio commerciale e acquista uno smartphone usufruendo dei benefici dellae in particolare dell'Iva al 4%. Il ...1 della107 del 2015 ha delegato il governo ad emanare dei decreti sul riordino, sulla ...delle disposizioni legislative in materia di istruzione a) comma 108 b) comma 180 c) commad) comma ...Con una circolare pubblicata pochi giorni fa l'Inps ha reso noto le istruzioni per vedersi riconosciuti i benefici legati a permessi dellae i congedi straordinari per l'assistenza ai familiari con gravi disabilità. In questo modo l'istituto previdenziale ha chiarito quali siano le modifiche introdotte dal decreto legislativo ...

Permessi Legge 104 e congedi straordinari per assistenza a disabili, Inps chiarisce novità Sky Tg24

Rappresenta che nel corso della sua attività un soggetto si reca presso l’esercizio commerciale e acquista uno smartphone usufruendo dei benefici della legge 104 e in particolare dell’Iva al 4%. Il ...Arrivano le istruzioni per vedersi riconosciuti i benefici legati a permessi della legge 104 e congedi straordinari per l’assistenza ai ...