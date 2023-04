L’Educazione finanziaria sarà insegnata nell’ambito dell’Educazione civica. Via libera da parte del governo (Di martedì 11 aprile 2023) Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge Competitività, che inserisce L’Educazione finanziaria nell’insegnamento delL’Educazione civica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 aprile 2023) Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge Competitività, che inseriscenell’insegnamento del. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenparl : CS Scuola, l’Educazione finanziaria sarà insegnata nell’ambito dell’Educazione civica - - ansa_economia : Ddl capitali: l'educazione finanziaria entra nelle scuole. Un piano triennale in accordo con Bankitalia e la Consob… - Dr_AnnaLusardi : Ddl capitali: l'educazione finanziaria entra nelle scuole. E' un importante traguardo per il nostro Paese e ne ben… - Agenparl : #Scuola, l’Educazione #Finanziaria sarà in ... - - Radio1Rai : ??Via libera del #CDM al ddl Capitali che prevede una semplificazione delle norme per accedere alle quotazioni in bo… -