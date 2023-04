Lech Poznan-Fiorentina: probabili formazioni e dove vederla (Di martedì 11 aprile 2023) Giovedì 13 aprile, alle ore 21, presso lo stadio Miejski, si giocherà Lech Poznan-Fiorentina, match valido per l’andata dei quarti di finale di Conference League 2022/2023. Ostacolo polacco per i viola che puntano a completare il percorso europeo. Lech Poznan-Fiorentina: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I polacchi sono attualmente la terza forza del loro campionato dietro il Legia e il Rakow. In Europa League, dopo essersi classificata seconda con 9 punti nella fase a gironi, ha eliminato i norvegesi del Bodo Glimt ai sedicesimi e gli svedesi del Djurgardner agli ottavi. I viola sono reduci da 12 risultati utili consecutivi tra campionato e coppe. In Europa League, dopo aver vinto il proprio gruppo nella fase a gironi, ha eliminato ai sedicesimi il Braga e agli ottavi i turchi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 11 aprile 2023) Giovedì 13 aprile, alle ore 21, presso lo stadio Miejski, si giocherà, match valido per l’andata dei quarti di finale di Conference League 2022/2023. Ostacolo polacco per i viola che puntano a completare il percorso europeo.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE? I polacchi sono attualmente la terza forza del loro campionato dietro il Legia e il Rakow. In Europa League, dopo essersi classificata seconda con 9 punti nella fase a gironi, ha eliminato i norvegesi del Bodo Glimt ai sedicesimi e gli svedesi del Djurgardner agli ottavi. I viola sono reduci da 12 risultati utili consecutivi tra campionato e coppe. In Europa League, dopo aver vinto il proprio gruppo nella fase a gironi, ha eliminato ai sedicesimi il Braga e agli ottavi i turchi ...

