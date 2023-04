Le tre serie di Law and Order rinnovate, ma Organized Crime avrà meno episodi (Di martedì 11 aprile 2023) La NBC ha rinnovate le tre serie di Law and Order, ma con qualche riserva. Secondo quanto si apprende, Law & Order e Law & Order: Unità Vittime Speciali hanno ricevuto un ordine completo di 22 episodi (rispettivamente per le stagioni 23 e 25). Al contrario, la quarta stagione di Organized Crime, spin-off di Unità Vittime Speciali, che ha per protagonista Christopher Meloni sarà composta da soli 13 episodi. Secondo una fonte, i produttori di Organized Crime hanno dei piani molto specifici per la prossima stagione, che si realizzano al meglio con una stagione ridimensionata. La serie tv con Meloni – che riprende il ruolo di Law & Order: Unità Vittime ... Leggi su optimagazine (Di martedì 11 aprile 2023) La NBC hale tredi Law and, ma con qualche riserva. Secondo quanto si apprende, Law &e Law &: Unità Vittime Speciali hanno ricevuto un ordine completo di 22(rispettivamente per le stagioni 23 e 25). Al contrario, la quarta stagione di, spin-off di Unità Vittime Speciali, che ha per protagonista Christopher Meloni sarà composta da soli 13. Secondo una fonte, i produttori dihanno dei piani molto specifici per la prossima stagione, che si realizzano al meglio con una stagione ridimensionata. Latv con Meloni – che riprende il ruolo di Law &: Unità Vittime ...

