Le reazioni europee all’intervista di Macron

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 11 aprile 2023) Bruxelles. Non una parola su Cina o Taiwan: Emmanueloggi aveva un’occasione per rispondere alle polemiche per la sua intervista sugli europei che non devono essere “followers” degli Stati Uniti ed evitare “le crisi che non sono le nostre”. In un discorso al Nexus Institute, il presidente francese ha presentato i cinque pilastri della sua dottrina economica per l’Ue: competitività, politiche industriali, protezione degli interessi, reciprocità nel commercio con i paesi terzi e cooperazione internazionale sulla base dei valori europei. La “sovranità europea” per anni “è stata considerata una fantasia francese”, ma ha preso forma con la pandemia e la guerra in Ucraina, ha detto: “Dobbiamo essere in grado di scegliere i nostri partner e definire da soli il nostro destino”. Ma il presidente francese non ha detto nulla per placare le ...