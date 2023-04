Le pagelle di Benfica-Inter 0-2 | nerazzurri perfetti

(Di martedì 11 aprile 2023) Di seguito ledella sfida tra, valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Sfida vinta con pieno merito daiper 0-2, grazie alle reti di Barella e Lukaku.: lePrima di entrare nel merito delledei protagonisti del match tra, diamo un’occhiata alla direzione di gara dell’arbitro dell’incontro, l’inglese Oliver. Arbitro: Oliver 6,5 – Tiene a bada una partita potenzialmente scoppiettante. Unica sbavatura un giallo mancato a Darmian nel primo tempo; ottima la collaborazione con il VAR in occasione del rigore del raddoppio nerazzurro.Vlachodimos 6,5 – Pochi pericoli dalla ...

...di Simone Inzaghi si trasforma in Champions League e batte ila domicilio con un netto 2 - 0, che porta i nerazzurri con un piede in semifinale. In gol Barella e Lukaku su rigore.

Benfica-Inter, pagelle: Barella-Bastoni mostruosi, Mkhitaryan perfetto. Parliamo di Acerbi fcinter1908

Acerbi 6.5: gara difensiva praticamente perfetta, non fa mai tirare in porta la punta avversaria e presidia bene il centro della difesa Bastoni 7.5: Gara difensiva notevole e due assist al bacio. Sul ...L’Inter fa la prestazione perfetta allo stadio Da Luz di Lisbona e passa per 2-0: gol di Barella e di Lukaku su rigore. Brivido nei minuti di recupero: super Onana salva su Gonçalo Ramos e mette in sa ...