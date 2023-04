Le nomine di Giorgia Meloni con sguardo sul Pnrr

(Di martedì 11 aprile 2023), due partite che sembrano distinte ma che in realtà sono legate a doppio filo tra di loro. Una settimana dunque, quella che sta iniziando a vivere il governo, molto importante sia latoma anche per il futuro del. Entro il 13 devono infatti essere presentati i nomi dei nuovi vertici delle “big 5”: Enel, Eni, Poste, Leonardo e Terna. E sembra, sempre più, che la Premier,, sia intenzionata a fare da sè privilegiando maggiormente gli obiettivi da raggiungere (specialmente lato), piuttosto che concedere contentini agli alleati di governo. Aspetto, quest’ultimo, che sicuramente non sarà dimenticato ma che giocherà un ruolo meno incisivo nelle scelte finali. D’altra parte fin dall’inizio la Premier aveva ...

Il cerchio si chiude con l'approdo al governo diMeloni: proprio l'imprenditore è pronto a spendersi per l'amico, attraverso Abodi, per riportarlo nel suo habitat naturale, quello dello sport.'La scelta dei vertici delle società di Stato quotate è una partita ristretta tra i leader, quindi questa è una partita che sta seguendo direttamente il nostro segretario Salvini conMeloni e Tajani e ...Salvini: chiudiamo dossierin totale serenità Ore decisive anche per ledelle grandi ... "Ieri ho sentito più volte(Meloni, ndr), ieri l'altro pure, oggi ci vediamo in Consiglio ...

Gabriella Alemanno, sorella dell’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, è ex direttore generale Agenzia delle entrate sezione Campania. Laureata in Giurisprudenza, in passato ha lavorato come docente ...Pasquetta nervosa per la maggioranza. Nonostante le smentite di Salvini infatti, secondo Ansa gli scricchiolii in maggioranza sono ben udibili, sul tema nomine. Giorgia Meloni infatti è chiamata al ...