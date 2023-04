(Di martedì 11 aprile 2023) Non solo: quest’anno, per la prima volta, il Salone del Mobile si aprirà al poliedrico universo delle, a dimostrazione del fatto che l’arte e la creatività possono spostarsi perfettamente con l’innovazione. Durante l’evento del 18-23 aprile, nel padiglione 18 (Stand E16, E18, D15, D17) di Rho Fieramilano ci sarà infatti un’area gestita datech, piattaforma di innovazione sul, che ha raggruppato le giovani realtà italiane e internazionali più interessanti nel campo dell’arredamento. Lepresenti al Salone hanno dimostrato di saper mettere a servizio del living lecome l’IA, Internet of Things, biotech, blockchain. Ci sarà ovviamente spazio anche per la stampa 3D e la realtà aumentata, che però sono già più consolidate ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bizcommunityit : Le migliori startup capaci di unire design e nuove tecnologie #startup - startzai : RT @Startupgeeks_: 7 migliori CRM nel 2023 [Confronto] #startup #startupitalia - Startupgeeks_ : 7 migliori CRM nel 2023 [Confronto] #startup #startupitalia - startzai : RT @Startupgeeks_: 7 migliori CRM nel 2023 [Confronto] #startup #startupitalia - Startupgeeks_ : 7 migliori CRM nel 2023 [Confronto] #startup #startupitalia -

In occasione del 2023 Anno Europeo delle Competenze la Fondazione Italia USA ha istituito il Premio America Innovazione, un riconoscimento per gli innovatori artefici delleitaliane. È in questa prestigiosa riconoscenza che si è distinta la Nano i - Tech Start up innovativa Insurtech (Settore assicurativo digitale) con sede a Saluzzo. il Premio America ...Sono davvero necessarie nuove eopzioni ', ha affermato Martemyanov, che presiede il ... Martemyanov è un cofondatore di Blueshield Therapeutics, unache studia gli sviluppi del GPR158. ...... più di 1.000, oltre 80 stage e più di 1.000 speaker da tutto il mondo. Anche quest'anno il WMF accoglierà lementi e realtà che da tutto il mondo giungeranno in Italia per discutere ...

Le migliori startup capaci di unire design e nuove tecnologie Linkiesta.it

Sono Antifemo e Ambri le startup vincitrici dell’Iren Startup Award 2022, rispettivamente nelle categorie Seed e Scale-Up. La cerimonia di premiazione ha rappresentato il momento clou dell’Iren Innova ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...