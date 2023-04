Le lacrime di Giorgetti sulle pensioni. Altro che Fornero (Di martedì 11 aprile 2023) Come sempre con la destra al governo torna la stagione dei tagli. Come sempre accade ora un’orda di economisti e di editorialisti si spremerà per spiegarci che è un atto doloroso ma dovuto. È stato il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti a sottolineare la necessità dell’intervento sulle pensioni non minime durante la sua audizione sulle commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato. Sebbene abbia ammesso di preferire non doverlo fare, ha affermato che l’azione correggerà di circa 10 miliardi in tre anni l’andamento della spesa pensionistica. Il Governo, ha annunciato Giorgetti, correggerà di circa 10 miliardi in tre anni l’andamento della spesa per le pensioni Giorgetti, vale la pena ricordarlo, è dello stesso partito di Matteo Salvini, ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 11 aprile 2023) Come sempre con la destra al governo torna la stagione dei tagli. Come sempre accade ora un’orda di economisti e di editorialisti si spremerà per spiegarci che è un atto doloroso ma dovuto. È stato il ministro dell’Economia Giancarloa sottolineare la necessità dell’interventonon minime durante la sua audizionecommissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato. Sebbene abbia ammesso di preferire non doverlo fare, ha affermato che l’azione correggerà di circa 10 miliardi in tre anni l’andamento della spesastica. Il Governo, ha annunciato, correggerà di circa 10 miliardi in tre anni l’andamento della spesa per le, vale la pena ricordarlo, è dello stesso partito di Matteo Salvini, ...

