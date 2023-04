“Le labbra continuano a gonfiarsi”: la tiktoker sfigurata dal filler mette in guardia i fan (Di martedì 11 aprile 2023) Jessica Cailey Burko è diventata virale su TikTok per aver condiviso con i propri follower l’esperienza da incubo vissuta dopo aver effettuato il filler alle labbra, pratica di chirurgia estetica a base di acido ialuronico. La content creator di origini inglesi, ha scelto di diffondere sui social una serie di video mentre inquadra in primo piano il volto sfigurato. Le labbra di Jessica Cailey Burko appaiono completamente deformate e la giovane tiktoker mette in guardia i propri follower in merito a questa tipologia di trattamento estetico. @jessicacaileyburko #fyp #cosmeticnightmares #DanceWithTurboTax #trending #cosmetics ? Oh No - Kreepa La risposta sui social è immediata: i mini-vlog che raccontano la sua esperienza ricevono otto milioni di visualizzazioni e numerosi utenti ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 11 aprile 2023) Jessica Cailey Burko è diventata virale su TikTok per aver condiviso con i propri follower l’esperienza da incubo vissuta dopo aver effettuato ilalle, pratica di chirurgia estetica a base di acido ialuronico. La content creator di origini inglesi, ha scelto di diffondere sui social una serie di video mentre inquadra in primo piano il volto sfigurato. Ledi Jessica Cailey Burko appaiono completamente deformate e la giovaneini propri follower in merito a questa tipologia di trattamento estetico. @jessicacaileyburko #fyp #cosmeticnightmares #DanceWithTurboTax #trending #cosmetics ? Oh No - Kreepa La risposta sui social è immediata: i mini-vlog che raccontano la sua esperienza ricevono otto milioni di visualizzazioni e numerosi utenti ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CrestaLaila : Tiktoker sfigurata dopo un'iniezione di filler: «Le labbra continuano a gonfiarsi e per questo sono stata bullizzat… - infoitcultura : Tiktoker sfigurata dopo un'iniezione di filler: «Le labbra continuano a gonfiarsi e per questo sono stata bullizzat… - PressReview99 : Tiktoker sfigurata dopo un'iniezione di filler: «Le labbra continuano a gonfiarsi e per questo sono stata bullizzat… - astrob4ts : RT @Arypigliate: che erano solo meme, meme propinati a milioni di persone che lo seguono, che pendono dalle sue labbra sperando gli sveli i… - solopace : Insultato reagisce con un dito sulle labbra e viene espulso e i tifosi continuano a entrare negli stadi tranquillam… -